МКАД парализовало после массовой аварии

На МКАД в районе пересечения с Минским шоссе произошла авария с участием семи автомобилей. Движение оказалось полностью заблокированным на трех полосах. В районе ДТП образовалась значительная пробка. Движение транспорта сильно затруднено. На месте работают экстренные службы. По предварительной информации, есть пострадавшие.

Очевидцы сняли видео, запись опубликовал Life.ru. Согласно данным портала "Яндекс.Пробки", проблемы с движением начинаются еще в районе пересечения МКАД с Волоколамским шоссе. Скорость движения в потоке на большей части этой дистанции составляет порядка трех километров в час.