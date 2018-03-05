В Петербурге девушку переехали два раза подряд

На Мебельной улице в Санкт-Петербурге днем 5 марта произошло сразу две аварии. В обоих случаях пострадала девушка, которая переходила дорогу.
Сначала ее сбил один автомобилист, а затем переехал водитель другой иномарки, передает "Газета.ru" со ссылкой на РИА Новости. Пострадавшая попала в больницу. Причины ДТП устанавливаются, сообщает сайт "Комсомольская правда".
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