Водитель Mercedes сбил москвичку из-за парковочного места

В одном из столичных дворов водитель Mercedes специально сбил девушку. После этого мужчина скрылся с места преступления, передает Life.ru.
Перед ДТП между ними произошла словесная перепалка из-за места на парковке. Правоохранители ведут поиск злоумышленника.
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