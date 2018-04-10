Мужчина на грузовике проехал сквозь торнадо
Рику Филду, проезжавшему на грузовике в тех краях в самый разгул стихии, удалось снять экстремальное путешествие на видео. Он признался журналистам, что никогда в жизни не испытывал такого страха.
"Я так никогда не боялся! Сердце в пятки ушло – я попал прямо внутрь торнадо!" – цитирует мужчину Пятый канал. Сообщается, что в регионе без электричества остались более пяти тысяч домов.
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