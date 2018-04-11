На юго-западе Москвы самосвал протаранил девять иномарок

В ночь на 11 апреля на улице Профсоюзная в Москве случилась страшная авария. Грузовик протаранил сразу девять иномарок.
Самосвал буквально снес автомобили на светофоре. В результате происшествия никто не пострадал. Правоохранители устанавливают причины ДТП, передает "Газета.ru" со ссылкой на агентство городских новостей "Москва".
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