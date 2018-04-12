В Москве грузовик залил улицу топливом

Днем 12 апреля на одной из улиц в Лефортово на юго-востоке Москвы грузовик напоролся на арматуру и пробил топливный бак, передает телеканал "360". Дизельное топливо вылилось на асфальт. Площадь утечки составила 20 квадратных метров. Рабочие закидали лужу песком. После ликвидации последствий аварии движение по проезжей части было восстановлено.