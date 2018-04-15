На Ямале грузовик протаранил автобус

Днем 15 апреля на Ямале произошла жуткая авария. На 77-м км трассы Новый Уренгой – Ямбург грузовик протаранил вахтовый автобус.
В результате столкновения пострадали 16 человек, передает Telegram-канал "112". На месте ДТП работают сотрудники экстренных служб. Обстоятельства случившегося устанавливаются.
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