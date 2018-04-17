Массовая авария парализовала МКАД

На 59-м километре МКАД в районе пересечения с Рублевским шоссе произошла авария с участием четырех автомобилей, передает сетевое издание m24.ru. В результате ДТП никто не пострадал.
Движение в районе столкновения сильно затруднено. Водителей просят выбирать пути объезда проблемного участка. На месте работает полиция, обстоятельства случившегося выясняются.
Певица уверяет, что уже не может остановиться
Отец певицы обратился в Следственный комитет
Поп-король гордится этим назначением
Популярная актриса борется за свое здоровье