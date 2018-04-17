Мотоциклист влетел в толпу

Камеры наружного наблюдения, установленные на одной из улиц в городе Броды Львовской области Украины сняли жуткий наезд мотоциклиста на людей. Сообщается, что водитель транспортного средства не справился с управлением.

В ДТП пострадали пять человек, двое – 14-летний ребенок и 68-летний пенсионер – находятся в реанимации. Запись опубликовал Пятый канал.