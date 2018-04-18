В Приморье легковушка протаранила автобус с инвалидами
Инвалиды приехали на флюорографию. Они получили царапины, ссадины и ушибы. После оказания первой помощи госпитализация им не потребовалась.
Виновник аварии, 42-летний водитель Toyota, получил сотрясение головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму, рваные раны лица и головы, ушибы и царапины, передает Life.ru. У мужчины взяли кровь для анализа на наркотики и алкоголь. Он утверждает, что потерял сознание и ничего не помнит.
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