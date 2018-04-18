В Приморье легковушка протаранила автобус с инвалидами

Серьезное ДТП случилось в селе Вольно-Надеждинское Приморского края. Toyota Caldina на полной скорости врезалась в ограждение больницы, пробила его и влетела в автобус ПАЗ, в котором сидели 12 подопечных Раздольненского психоневрологического интерната.

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