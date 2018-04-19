Под Ростовом произошла массовая авария

Утром 19 апреля недалеко от Ростова-на-Дону произошла страшная авария. Столкнулись сразу пять автомобилей: две легковушки, рейсовый автобус, бензовоз и бетономешалка.

Пострадали шесть человек, сообщает "Газета.ru" со ссылкой на РИА Новости. По данным Telegram-канала LifeShot, в больнице оказались 12 человек, один погиб. Обстоятельства случившегося устанавливаются.



