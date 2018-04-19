Девушка ехала в открытом багажнике и сломала обе ноги

В Калуге на улице Кирова произошло ДТП с участием автомобилей ВАЗ 21041 и Opel Corsa. Авария произошла около четырех часов утра 14 апреля.

На опубликованном в Сети ролике виден автомобиль, в открытом багажнике которого едут две девушки. Водитель ВАЗа не рассчитал безопасную дистанцию и врезался в Opel Corsa.

В результате пострадала 24-летняя девушка, передает Kaluga-poisk.ru. У нее оказались сломаны обе ноги. Ее госпитализировали в тяжелом состоянии. По факту ДТП ведется административное расследование, по результатам которого будет принято процессуальное решение.