Пес на грузовике въехал в магазин

Необычный инцидент произошел в китайском городе Тайчжоу. Собака устроила ДТП из-за невнимательности водителя, который не выключил зажигание.

Находившееся в салоне припаркованного грузовика животное случайно наступило на педаль газа. Затем автомобиль начал движение и протаранил магазин, сообщает Daily Mail. При этом сам пес в результате аварии никаких травм не получил, отделавшись легким испугом от первых уроков вождения. Не пострадали и сотрудники маркета.