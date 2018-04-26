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Авто

Подружка Егора Крида разбилась в ДТП

Дарья Клюкина. Фото: instagram.com/KLYUKINA_D
Уральская модель, 23-летняя участница популярного шоу "Холостяк" Дарья Клюкина попала в аварию в Москве. К счастью, девушка не пострадала.
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Дарья встречалась с подругами в одном из столичных ресторанов. После общения девушки сели в автомобиль и уже собирались выезжать с парковки, но внезапно в них врезалась иномарка.

Фото: Cоцсети

Водитель машины поворачивал на парковку и въехал в авто модели, передает Teleprogramma.pro. По словам Клюкиной, машина спасла им с подругами жизнь. "Со мной все нормально, немного болит колено. У Дусечки болит бедро", – рассказала девушка. Серьезных повреждений у подруг нет.

Напомним, в прошлой серии шоу "Холостяк" певец Егор Крид заявил, что больше не верит Дарье Клюкиной, и попросил ее уехать домой, но позже вернул на шоу. Певцу не нравится, что подруга курит, поэтому он попросил ее бросить вредную привычку.

Девушка пообещала это сделать, но слова не сдержала. Произошедшее так взволновало Егора, что он посвятил Дарье песню со строчками: "Скажи мне, сколько стоит твое слово?"

Дарья Клюкина родилась в городе Карпинске Свердловской области. Ее мать — преподаватель по классу фортепиано, а отец — тюремный надзиратель. 

Как призналась девушка, на шоу "Холостяк" ее привело желание вернуть вкус к жизни. Незадолго до участия в проекте Даша поссорилась с молодым человеком. Ей захотелось перемен, свежих впечатлений и эмоциональной встряски.

Автор: Валерия Нарская26 апреля 2018, 08:57

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