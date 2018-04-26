В Красногорске угнали Mercedes за 6 млн

С заявлением об угоне автомобиля Mercedes стоимостью шесть миллионов рублей обратился зять владелицы иномарки, передает телеканал "360". Машина стояла на неохраняемой стоянке в подмосковном Красногорске.
Устанавливаются обстоятельства произошедшего. Полиция разыскивает свидетелей угона.
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