В Кургане легковушка влетела в танк

Вечером 26 апреля на автомобильном кольце возле торгового центра "ГиперCити" в Кургане "Волга" врезалась в постамент памятника танкистам. "На кольце возле "Танка" водитель въехал непосредственно в танк", – сообщили очевидцы.
"За рулем автомобиля "ГАЗ" находился 50-летний водитель. К счастью, жертв и пострадавших нет. Обстоятельства и причины ДТП выясняются", – цитирует Ura.ru представителя городского отдела пропаганды управления ГИБДД.
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