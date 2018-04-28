В Волгоградской области в ДТП погиб начальник уголовного розыска

Легковой автомобиль Kia Rio врезался в грузовик Mercedes Benz на 27-м километре трассы Волга – Новая Ладога в Волгоградской области, передает телеканал "360". Водитель легковушки – начальник уголовного розыска УМВД России по региону Сергей Головкин – погиб на месте от полученных травм. В автомобиле находился также его восьмилетний сын. Мальчика доставили в больницу.
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