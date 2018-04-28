В Петербурге известный режиссер разбился в ДТП

Днем 27 апреля на Парашютной улице в Санкт-Петербурге автомобиль Audi врезался в Mazda. За рулем японской иномарки находился 82-летний режиссер Эрнест Ясан. Его из искореженного автомобиля пришлось доставать спасателям. После этого пострадавшего на скорой помощи доставили в Елизаветинскую больницу.

"У него сотрясение мозга, перелом ребер, ушиб легкого. И, что самое страшное, перелом тазобедренных костей", – цитирует сайт "Комсомольская правда" зятя режиссера. Ясан находится в палате интенсивной терапии. Его состояние оценивается как тяжелое.

Отечественному зрителю Эрнест Ясан запомнился как автор фильмов "В моей смерти прошу винить Клаву К.", "Нечистая сила" и "Рэкет", а также сериалов "Агент национальной безопасности" и "Крот". Сообщается, что в день ДТП режиссер ехал на дачу. В машине вместе с ним были собака и кошка.