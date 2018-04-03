Горе-грабители перевернулись на угнанном автомобиле

В Москве неизвестные напали на 27‐летнего владельца Kia Rio. Угрожая ножом, они заставили мужчину освободить водительское кресло, передает "360".

По словам пострадавшего, поздно вечером 2 апреля на Малой Филевской улице в салон его машины сели четверо или пятеро злоумышленников. Заполучив руль, они продолжили движение. Примерно через полчаса у заправки на Коровьем Валу угонщик не справился с управлением, и иномарка перевернулась.

Преступники с места ЧП скрылись. Обстоятельства устанавливают правоохранители.