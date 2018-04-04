Пьяный лихач прокатил инспектора по центру Москвы

В центре Москвы утром 4 апреля сотрудник ДПС едва не стал жертвой аварии. Он хотел проверить документы у автомобилиста, но тот отказался показывать права и резко нажал на педаль газа. Полицейский зацепился за машину, в результате чего его протащило по оживленной трассе.

По факту происшествия проводится проверка. По предварительным данным, водитель был пьян. Видео публикует телеканал "360".