В Москве иномарка протаранила толпу пешеходов на зебре

В Москве иномарка на большой скорости вылетела на пешеходный переход. ЧП случилось на Рязанском проспекте. Машина протаранила переходивших дорогу людей – пострадали три человека, двое находятся в тяжелом состоянии, сообщает Life.ru.
По предварительным данным, водитель проехал на красный свет. Подробности ДТП устанавливаются.
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