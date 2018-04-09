Водитель снял на видео призрак женщины на дороге

Мистический инцидент произошел в Малайзии. Там мужчина запечатлел на камеру аномальное явление.

Водитель ехал по проселочной дороге в местном штате Кедах в 03:35. Авторегистратор зафиксировал на обочине странность: сколько бы мужчина ни ехал, перед ним возникала одна и та же женщина.

Призрак являлся малайзийцу несколько раз, после чего оказался прямо перед лобовым стеклом, передает телеканал "360". В итоге мужчина потерял самообладание, повернул и умчался в противоположном направлении. Однако комментаторы на YouTube уверены, что мистическое видео – не более чем фейк.