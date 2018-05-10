Наследный герцог Фридрих разбился в жуткой аварии

У немецкого города Равенсбурга 9 мая произошла жуткая авария. Автомобиль Porsche наследного герцога Вюртембергского дома Фридриха протаранил другую машину.
Столкновение случилось, когда аристократ выехал на встречную полосу, пытаясь обогнать трактор. В результате наследник династии погиб, еще два человека пострадали, передает местное издание Bild. Причины аварии устанавливаются.
So sieht kranke Überheblichkeit aus !— Elke Sommer (@01097Sommer) 10 мая 2018 г.
Ravensburg
Friedrich Herzog von Württemberg bei Autounfall gestorben
Er wollte überholen und fuhr in ein entgegenkommendes Auto: Friedrich Herzog von Württemberg ist bei einem Unfall ums Leben gekommen. pic.twitter.com/qzk0Fn08vj
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