Под Петербургом электричка протаранила "Газель"

На 77-м километре перегона Лустовка-Радофинниково в Ленинградской области электричка врезалась в микроавтобус "Газель". Водитель пытался пересечь железнодорожное полотно и не обращал внимание на предупредительные сигналы.

В результате происшествия пассажир автомобиля получил травмы, передает телеканал "360". По факту случившегося проводится проверка.