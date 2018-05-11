Под Петербургом электричка протаранила "Газель"

На 77-м километре перегона Лустовка-Радофинниково в Ленинградской области электричка врезалась в микроавтобус "Газель". Водитель пытался пересечь железнодорожное полотно и не обращал внимание на предупредительные сигналы.
В результате происшествия пассажир автомобиля получил травмы, передает телеканал "360". По факту случившегося проводится проверка.
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