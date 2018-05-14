Автовладельцев ждет неприятный сюрприз
До сих пор регулятор дважды повышал стоимость полисов. Последний раз ЦБ сделал это в апреле 2015 года.
Размер минимальных и максимальных базовых ставок полисов ОСАГО, а также ряд коэффициентов в документе не указаны. Некоторые Центробанк только собирается определить, а другие – оставить без изменений.
Российский союз автостраховщиков (РСА) и страховые компании выступили за изменения базовых тарифов ОСАГО. Они уверены, что их размер нужно полностью освобождать от госрегулирования, а тарифный коридор – расширять.
"Мы говорим не о повышении тарифов для всех, а об установлении справедливого, более индивидуального тарифа", - цитирует президента РСА Игоря Юргенса Ura.ru. В свою очередь в Ассоциации защиты страхователей считают, что базовый тариф ОСАГО должен остаться прежним, иначе многие автовладельцы будут отказываться от покупки полиса.
Напомним, с 1 января 2020 года Центробанку вовсе предложено отказаться от влияния на тарифы ОСАГО. Далее по сценарию реформы, в период с 1 июля 2018 года по 31 декабря 2019-го, ЦБ отказывается от коэффициента территорий и увеличивает базовый тариф вдвое.
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