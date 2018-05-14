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Авто

Опубликовано первое видео проезда по путепроводу к Крымскому мосту

Фото: most.life
В Керчи 13 мая открыли движение по путепроводу, ведущему к автоподходу Крымского моста. В Сети появился ролик с проездом по нему одного из первых автомобилистов.
прочитано 557 раз

Долгожданная дорога ведет к пересечению автоподхода к Крымскому мосту и шоссе Героев Сталинграда. Радости проехавшего по нему автора видео нет предела: в ролике, сделанном автомобилистом с помощью видеорегистратора, он с восторгом описывает происходящее.

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На трехминутном видео водитель эмоционально рассказывает об открытии движения по путепроводу и комментирует события вокруг. Он называет происходящее историческим моментом.

Напомним, что открытие движения по путепроводу связано с предстоящим запуском движения по автоподходу к Крымскому мосту. Оно состоится 16 мая.

Общая протяженность двухуровневого путепровода составляет 1,8 километра. Сверху могут двигаться общественный транспорт и пешеходы, а снизу – частные автомобили. Для пешеходов сделали широкий тротуар и установили четыре остановки общественного транспорта. 

Как писали Dni.Ru, строители завершили "стройку века" на полгода раньше намеченного срока. Автомобильная часть моста была готова еще в конце апреля. Железнодорожная часть откроется к концу 2019 года. 

Автор: Людмила Фоканова14 мая 2018, 11:41
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