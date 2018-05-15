Какие автомобили в России угоняют чаще всего

Итоги "Евровидения" У Клюева нашли рак Дом-2 Эксклюзив Главные события Москвы

Самое читаемое

Народ удивлен пением Самойловой на "Евровидении"
"Погибнут миллиарды": Трамп объявил о начале Третьей мировой
"Вечная память": В Сети сообщили о смерти Аллы Пугачевой
Отменили концерты: Фадеев раскрыл болезнь певицы Наргиз
У звезды российских сериалов нашли раковую опухоль
партнеры
Вторник 15 мая
Лента новостей
11:04
15-летний москвич погиб на крыше электрички
11:00
Джоли странно отреагировала на беременность Энистон
10:39
Замужнюю актрису Мельникову застали за поцелуями с другим мужчиной
10:38
Захватывающая охота китов-убийц попала на видео
10:33
Педофил насиловал дочь и ее подруг ради изгнания бесов
10:24
Устали скрывать: Гуф откровенно рассказал о любви к Кети Топурии
10:16
Британские ученые доказали пользу алкоголя
10:01
Ученые впервые пересадили память
09:33
Украинскую чиновницу уволили за песню Захаровой на 9 Мая
09:32
Обиженный отец Меган Маркл отказался идти на свадьбу принца Гарри
09:02
Украине угрожает новая опасность
09:00
Севастополь внезапно "вернули" Украине
08:37
Борьба с раком обойдется Путину в 1,33 триллиона рублей
08:31
Меланья Трамп перенесла серьезную операцию из-за опухоли
08:23
При пожаре на юго-востоке Москвы погиб инвалид-колясочник
21:56
Скупердяя Тарасова отругали за жену в лохмотьях
21:51
Зареванный Джигарханян умоляет вернуть ему любимую Цымбалюк-Романовскую
21:47
Умерла звезда фильмов о Супермене
21:29
Вдова раскрыла тайну болезни заклятого врага Кобзона
21:27
Как Запад использует предателей России в политических целях
21:03
Рогозину нашли новую должность
20:56
Малахов спас брошенного в нищете внука Шукшиной
20:37
Кудрявцеву приготовили к страшной трагедии после родов
20:17
Дана Борисова намекнула на вторую беременность
19:49
Безумные регионы: житель Тюмени при смерти после сеанса маникюра
19:43
Россияне проехались катком по словацким хоккеистам на ЧМ
19:17
Госдума подготовила ответ на американские санкции
18:58
Миллиардер Трамп забросал Россию деньгами
18:57
"Все тайное становится явным": бывшая любовница о синяках от драчуна Кержакова
18:50
Главу МАГАТЭ впечатлили прорывные технологии на выставке "Росатома"
18:31
В московском метро произошел сбой
18:29
Почему Яковлев из "Иванушек" лишил жену роскошного наследства
18:14
Порошенко с протянутой рукой унизили
18:01
Беглянка Медведева ответила на нелепые выдумки Тутберидзе
17:57
47-летняя актриса прилюдно завалила Корчевникова
17:31
Глава ФАС Артемьев оценил работу с Шуваловым
17:23
США отработали на Путине дерзкое нападение на Россию
17:18
На юго-востоке Москвы нашли труп младенца
17:15
Лаврову и Шойгу вынесли вердикт
17:09
Топ-5 мужских продуктов
17:02
Как "Единая Россия" готовится к электронным праймериз
17:00
Падшего Кержакова взгрели после разрыва с красавицей-женой
16:45
Федорова раскрыла пять секретов красоты
16:26
Волочкова откровенно о расставании с бедным женихом
16:18
У Серебрянникова отнимается нога
16:07
Московский таксист об "интимной" поездке с певицей Жуковой
15:57
Россияне собирают мелочь для лечения тяжелобольных
15:55
"Какие-то выродки": Певцов вытер ноги об участников "Евровидения"
15:53
Запад нашел способ сорвать ЧМ-2018 в России
15:51
Михаил Гуцериев превратит сцену Кремля в свой письменный стол
15:38
К чему снится квартира
15:33
Белое вино вызывает рак
15:23
Сорвал большой куш: счастливчик выиграл в лотерею дважды за неделю
15:13
На ТПУ "Рязанская" появится подземный вокзал
15:09
Роды у 46-летней Кудрявцевой совпали с появлением на свет внука
14:57
Российских журналистов избили на "Евровидении" из-за Самойловой
14:57
Свадьба на миллион в "Доме-2" обернулась скандалом
14:30
Синоптики предупредили москвичей об опасности
14:23
Кобзон публично отказался открывать Крымский мост
14:21
Тутберидзе огласила причину бегства Медведевой
14:08
Запад готовится к захвату Калининграда
14:06
"Дедлайн приближается": Кремль напомнил об обязательствах Медведева
13:57
Брежнева смутила Канны домашней прической
13:51
Легкий метод увеличить пенис без операции
13:51
Обнаружен способ продлить молодость до 130 лет
13:32
Трансвеститы зажали престарелую Пугачеву в темном уголке
13:27
Главные опасности летнего отдыха
13:22
Украина наказала российскую певицу из-за Крыма
13:17
17-летний подросток зарезал мать и сестру
13:10
Найден способ излечить человечество от диабета
12:46
Гордон сожалеет о победе СССР в ВОВ: Украине было бы лучше с Гитлером
12:44
В Подмосковье пятилетний мальчик въехал в пруд на велосипеде и умер
12:43
Первый канал объявил о своем переименовании
12:30
За лайки в Instagram будут брать деньги
12:23
В Москве пенсионерка жарила шашлыки и сгорела заживо
12:23
В электродепо "Лихоборы" запустили тестовый поезд
12:14
Москвичи смогут отдохнуть на искусственных островах в Некрасовке
12:11
Красотки с оголенными прелестями ринулись на пляжи
11:59
Как живет 44-летняя любимица Никиты Михалкова
11:52
Названа нелепая причина отравления Скрипаля
11:52
Люди воют после несчастья с победительницей "Евровидения"
11:50
Автоледи задавила загоравших у пруда под Москвой
11:47
Александр Шульгин: Будущее за токенами и блокчейном
11:43
Главные мифы о женственности
11:36
"Похороните нас вместе": в Москве произошла массовая гибель подростков
11:10
Известную певицу за отказ от интима жестоко избили в Москве
11:01
Разведенная Дайнеко раскрыла нового любовника
10:56
Вдова Марьянова оказалась сестрой Цымбалюк-Романовской
10:54
Седокова в отчаянии из-за потери дочери
10:37
Нога на миллион: инвалид разбогател в телешоу из-за ампутации
10:34
Сбежавшие в Россию украинские экс-депутаты устроили грязные разборки у Соловьева
10:30
Тяжелобольную звезду фильма "Брат-2" готовят к операции
10:21
Соседов плюнул в Самойлову за позорное выступление на "Евровидении"
10:05
В Москве четверо грабителей с пистолетами отобрали у водителя 850 тысяч
10:02
Раскрыты секреты сериала "Девочки не сдаются"
09:58
Шикарная Виктория Боня "украла" платье у Анджелины Джоли
09:48
"Осталось недолго": когда погаснет Солнце
09:28
"Мальчик в памперсах": Бузова едко прошлась по Тарасову
08:51
Кости погибшего на перевале Дятлова разбросали у могилы
08:51
В российских магазинах обнаружено молоко с плесенью и антибиотиками
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Свинья везде грязь найдет: Киркоров прилюдно оскорбил россиян
Вдова Марьянова оказалась сестрой Цымбалюк-Романовской
Соседов плюнул в Самойлову за позорное выступление на "Евровидении"
Зареванный Джигарханян умоляет вернуть ему любимую Цымбалюк-Романовскую
Малахова сняли спящим в шикарном отеле с Цымбалюк-Романовской
Игоря Николаева возмутила жалкая подстава на "Евровидении"
Авто

Какие автомобили в России угоняют чаще всего

Фото: wikipedia.org/Ramin Siadati
Страховщики назвали самые угоняемые марки автомобилей в России. Лидерами за первый квартал 2018 года оказались Hyundai, Toyota и Kia. 
прочитано 539 раз

Эксперты заявили, что период в четыре месяца является небольшим временным горизонтом для анализа статистики автомобильных краж. По этой причине в списке самых угоняемых машин есть весьма непривычные модели.

ПО ТЕМЕ

Названы самые привлекательные для угонщиков автомобили

Назван самый угоняемый автомобиль 2017 года

Согласно опросу, после тройки лидеров в рейтинге значатся марки Ford F-серии и Lexus, передает РИА Новости. Некоторые страховые компании отмечают интерес угонщиков к Nissan, Mitsubishi, Mercedes-Benz, Peugeot и Renault.

Присутствие в списке автомобилей Toyota специалисты назвали традиционным, пишет Ura.ru. Модель Toyota Camry стала самым дорогим угнанным транспортным средством за первый квартал текущего года. Рыночная стоимость машины составила более миллиона рублей.

  

Основной причиной популярности у злоумышленников таких моделей, как Kia Rio, Hyundai Solaris, Toyota Camry, является высокий спрос на них у автолюбителей. Эти машины проще всего сбыть по поддельным документам после изменения идентификационных номеров.

Специалисты пояснили, что повышенный интерес преступников к бюджетным машинам обусловлен нехваткой запчастей, так как масс-маркет обычно угоняют для разбора на детали. В свою очередь премиальные марки авто угоняют для перепродажи в другие регионы.

Автор: Михаил Вштанов15 мая 2018, 10:06

комментарии

Политика

Как Запад использует предателей России в политических целях
Госдума подготовила ответ на американские санкции
Порошенко с протянутой рукой унизили
Лаврову и Шойгу вынесли вердикт

Шоу-бизнес

Умер муж Ирины Аллегровой
Джоли странно отреагировала на беременность Энистон
Устали скрывать: Гуф откровенно рассказал о любви к Кети Топурии
Обиженный отец Меган Маркл отказался идти на свадьбу принца Гарри

Проишествия

Московский таксист об "интимной" поездке с певицей Жуковой
Российских журналистов избили на "Евровидении" из-за Самойловой
"Похороните нас вместе": в Москве произошла массовая гибель подростков
Красавица-россиянка нелепо погибла на курорте в Испании

Lifestyle

Украина наказала российскую певицу из-за Крыма
Первый канал объявил о своем переименовании
Раскрыты секреты сериала "Девочки не сдаются"
Нино Катамадзе: За выступления в России многие меня осуждают
Шоу-бизнес

Бедные дети: семья Аршавина в шоке от нового скандала

Мужчина заказал проведение ДНК-теста
Шоу-бизнес

Люди воют после несчастья с победительницей "Евровидения"

Артистка не получила серьезных травм
Шоу-бизнес

Обиженный отец Меган Маркл отказался идти на свадьбу принца Гарри

Теперь отец невесты на торжестве не появится
Шоу-бизнес

Джоли странно отреагировала на беременность Энистон

Слухи о скором материнстве соперницы раздавили артистку

Гороскоп

Кудрявцеву приготовили к страшной трагедии после родов
Астрологический прогноз с 14 по 20 мая 2018 года
Что ждет Самойлову после провала на "Евровидении"
Совет на выходные

Фоторепортажи

Как живет 44-летняя любимица Никиты Михалкова
Пышная Барби из Израиля взорвала "Евровидение"
Откровенные снимки обворожительной Алины Кабаевой
Райский отдых Солнцева и его жены-пенсионерки

Спорт

Россияне проехались катком по словацким хоккеистам на ЧМ
Беглянка Медведева ответила на нелепые выдумки Тутберидзе
"Невиновен!" – кто подставил Крушельницкого
Сколько получает тренер сборной России по футболу

Регионы

Безумные регионы: житель Тюмени при смерти после сеанса маникюра
Ревнивец в Приморье пропустил подругу через мясорубку
Мозгов было немного: стрелок из сибирского колледжа помешался на Гитлере
Путина просят посадить Тулеева за гибель детей в "Зимней вишне"
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. nesterov@dni.ru