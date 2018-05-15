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Авто

Новая Lada переплюнула по цене иномарки

Кадр youtube.com
Концерн "АвтоВАЗ" объявил цену на "внедорожный седан" Lada Vesta Cross. Новинка отечественного автопрома в базовом варианте будет стоить 764 тысячи рублей.
прочитано 1096 раз

Немалую, даже по сравнению с импортными аналогами, цену АвтоВАЗ оправдывает неплохой комплектацией даже в базовой версии. Автомобиль будет оснащен климат-контролем, охлаждаемым вещевым ящиком, круиз-контролем и ограничителем скорости.

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Отечественный автоконцерн в конце апреля сообщил о запуске серийного производства Lada Vesta Cross на предприятии в Ижевске. Тогда эксперты рассчитывали, что в базовой комплектации машина будет стоить от 720 до 740 тысяч рублей – однако прогнозы не оправдались.

В результате цена "внедорожного седана" линейки Lada Vesta превосходит стоимость таких импортных аналогов, как Volkswagen Polo (от 600 тысяч рублей), Skoda Rapid (от 646 тысяч рублей), Hyundai Solaris (от 655 тысяч рублей) и KIA Cee’d (от 690 тысяч рублей).

Как сообщает пресс-служба АвтоВАЗа, для Lada Vesta Cross предусмотрены два пакета опций: Multimedia и Prestige. С первым пакетом автомобиль будет стоить до 841,9 тысячи рублей. Туда включены система мультимедиа с навигатором, камера заднего вида. Цена второго – 859,9 тысячи рублей. Автомобиль в этой комплектации оснащен подогревом задних сидений, атмосферной подсветкой в салоне и усиленной тонировкой задних стекол, а также задним подлокотником и USB-входом в центральном подлокотнике.

Публикация от Lada Vesta Cross (@ladavestacross)

Автомобиль Lada Vesta Cross отличается увеличенным до 203 миллиметров дорожным просветом и защитным обвесом из неокрашенного пластика. Как сообщается, продажи кросс-седана начнутся летом: первые машины поступят дилерам в июне. 

Автор: Андрей Евлампиев15 мая 2018, 17:05

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