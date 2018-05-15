Автомобилистам в России подготовили новое изменение

В Министерстве внутренних дел России предложили освободить автомобилистов от обязанности клеить знак "Шипы" на свою машину, передает сайт "Комсомольская правда". Отмечается, что данная мера давно устарела, поскольку тормозной путь современных автомобилей давно определяется другими факторами, нежели наличием или отсутствием ошипованной резины. Кроме того, такой знак зачастую ограничивает обзор водителя и вредит безопасности движения.