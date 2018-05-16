Под Москвой в аварии разбился мотоциклист с двумя детьми

В деревне Подушкино Одинцовского района Московской области мотоциклист с двумя детьми попал в ДТП с легковушкой. По словам свидетелей, мужчина двигался по главной дороге, когда на полосу с поворота выехал автомобиль Skoda. "Мотоциклисту некуда было деваться, автомобиль в него и влетел", – цитирует сайт "Подмосковье сегодня" очевидца Олега Панова. Водителя мотоцикла и двух детей доставили в Одинцовскую центральную районную больницу. Сообщается, что они находятся в сознании. Их состояние оценивается как стабильное.