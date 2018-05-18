Ливень парализовал движение в Москве

В результате мощного ливня, обрушившегося на Москву 18 мая, столица стала в многокилометровых пробках, передает телеканал "360". Согласно оценке портала "Яндекс.Пробки", загруженность дорог достигла девяти баллов. Самая сложная ситуация наблюдается на Садовом кольце на всем его протяжении. Также затруднено движение на Третьем транспортном кольце и на юго-западе и северо-востоке МКАД. Аналитики ожидают, что ситуацию улучшится к 20:00, когда пробки достигнут шести баллов. В 23:00 трафик будет оцениваться в два балла.