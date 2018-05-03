В Кузбассе в реке утонула машина с водителем

В реке в деревне Краснознаменка в Кемеровской области утонул автомобиль УАЗ с водителем. За рулем находился 55-летний житель Новокузнецка. Мужчина хотел пересечь протоку на своей машине, передает РИА ФАН. По факту произошедшего проводится проверка.
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