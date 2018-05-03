Из-за дерзкого мотоциклиста пострадали три пассажира автобуса

Утром 3 мая в районе дома №1 по Солянскому проезду в центре Москвы водитель автобуса маршрута М8 был вынужден применить экстренное торможение из-за дерзкого мотоциклиста, передает телеканал "360". Байкер резко повернул налево из крайнего правого ряда. В результате в салоне автобуса упали три пассажира. Двое из них обратились за помощью врачей. Мотоциклист остался на месте – с ним работает полиция.
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