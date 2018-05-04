Погибли двое: Последствия жуткой аварии в Петербурге сняли на видео

В Санкт-Петербурге на КАД поблизости от пересечения с Красносельским шоссе произошло жуткое ДТП. Сообщается, что авария произошла в тот момент, когда эвакуатор погружал сломавшуюся машину. В результате погибли два человека, передает Пятый канал. Очевидцы сняли последствия столкновения на видео. Движение на участке оказалось временно заблокировано. На месте работают сотрудники МЧС и ГИБДД.