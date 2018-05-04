Фургон ФСИН попал в смертельную аварию

На 57-м километре федеральной автодороги "Нарва" в Ленинградской области произошла смертельная авария, передает Пятый канал. По предварительным данным, грузовой автомобиль DAF выехал на встречную полосу, где столкнулся с машиной "Валдай" Федеральной службы исполнения наказаний. В результате столкновения водитель грузовика и два пассажира фургона ФСИН погибли.