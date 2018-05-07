Путин отказался ездить на Mercedes
Как предположили журналисты, новый автомобиль президента - из проекта "Кортеж". Представительская машина черного цвета имеет характерную особенность – большую серебряную раму на капоте.
Владимир Путин во время церемонии инаугурации выехал на лимузине из Первого корпуса Кремля. Присутствовавшие на инаугурации в Большом Кремлевском дворце встретили видео прибытия избранного президента аплодисментами. "Круче, чем у Трампа", – заметил один из гостей.
Проект "Кортеж" – семейство автомобилей для первых лиц государства. Предусмотрен выпуск на единой модульной платформе лимузина, седана и минивэна. Машина прошла испытания, отвечает всем требованиям безопасности, напоминает РИА Новости.
Ранее именно вокруг этого этапа появилось больше всего слухов. Изначально сообщалось, что Владимир Путин отправится на инаугурацию в новом отечественном автомобиле проекта "Кортеж". Вопрос о том, чтобы представить лимузин именно во время церемонии, был решен.
��Новый лимузин «Кортеж», который теперь будет использоваться Путиным в рамках импортозамещения. Госномер: В 776 УС 77 RUS. pic.twitter.com/okemxvRSec— АРТЕМ КЛЮШИН (@ARTEM_KLYUSHIN) 7 мая 2018 г.
Однако позже некоторые источники сообщали, что организаторы церемонии приняли решение не использовать "Кортеж". Утверждалось даже, что традиционный проезд президента к Большому Кремлевскому дворцу вообще исключен из регламента мероприятия.
7 мая Владимир Путин официально вступил в должность президента России. Инаугурация прошла в Большом Кремлевском дворце. Президентские выборы состоялись 18 марта. Путин победил со значительным отрывом от остальных кандидатов – за него отдали голоса 76,69% избирателей.
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