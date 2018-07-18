Вся машина в крови: смертельное ДТП с такси в Москве сняли на видео

В Москве такси протаранило столб. Машину от удара смяло в гармошку.

На Ташкентской улице в столичном районе Выхино-Жулебино случилось жуткое ДТП. Таксист не справился с управлением и на большой скорости врезался в мачту городского освещения, передает Пятый канал.

Три человека, находившиеся в такси, погибли. Очевидцы сняли последствия аварии на видео. Судя по кадрам, автомобиль буквально залит кровью.