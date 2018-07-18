На встрече с Трампом у Путина нашли новое оружие

Президент России продемонстрировал в Хельсинки свое новое политическое оружие. Так назвали французские журналисты лимузин Aurus Senat, на котором Владимир Путин прибыл на переговоры с Дональдом Трампом.

Cadillac по прозвищу "Зверь" – против Aurus Senat. Новую холодную войну начинают лимузины президентов США и России? – задается вопросом французский телеканал BFM TV.

"Выставкой автомобилей" назвали журналисты первую официальную встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Глава Белого дома приехал на переговоры на своем бронированном лимузине Cadillac по прозвищу "Зверь". Российский лидер впервые в заграничных поездках был доставлен на своем новом официальном автомобиле Aurus Senat. Как отметил телеканал, этот лимузин не только прекрасно подходит для торжественных случаев, но и используется в качестве политического оружия.

По мнению журналистов, Владимир Путин возвращается к советской традиции: передвигаясь на престижном автомобиле, изготовленном в России, он демонстрирует промышленную мощь страны. Канал напоминает, что российский лидер еще с 2012 года хотел отказаться от Mercedes S-класса в пользу российского автомобиля.

This motorcade may or may not have carried #Putin, running ~90 minutes late. In case the Russian president thinks people were here by choice to greet him —nyet. We are blocked from moving even after these cars passed...thus my uncertainty as to their contents. #HelsinkiSummit2018 pic.twitter.com/r73IDvdOdk — Teri Schultz (@terischultz) 16 июля 2018 г.

Однако автомобили отечественных марок исчезли вместе с СССР – так что инженерам пришлось начинать все с чистого листа. По информации журналистов, в проект "Кортеж" было вложено 12,5 миллиарда рублей. Задачу поручили научно-исследовательскому автомобильному институту НАМИ.

Так на свет появилась марка Aurus. Сейчас, помимо лимузина Senat, разрабатываются одноименный седан, внедорожник "Комендант" и минивэн "Арсенал". Как сообщается, к 2020 году планируется сбыть пять тысяч автомобилей, которые составят конкуренцию Rolls-Royce и Bentley, но будут стоить дешевле. Эксперты предполагают, что лимузин обойдется в 134 тысячи евро, другие модификации – от 80 до 100 тысяч.

Что касается технических характеристик, то президентский лимузин Aurus Senat более чем на метр длиннее американского "Зверя". Российский автомобиль легче американского – 6,5 тонны против восьми. Эту махину движет гибридный мотор мощностью 600 лошадиных сил. Кроме того, клиренс у Aurus Senat – 20 сантиметров, для лимузина высокий показатель. Информация о броне и других элементах безопасности держится в секрете.