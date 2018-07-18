Верблюд устроил ДТП на трассе в Подмосковье

Свидетелями необычного происшествия стали подмосковные автолюбители. Верблюд выбежал на трассу М4 "Дон" и спровоцировал ДТП.

По словам очевидцев, сначала двугорбый бегал по окрестным полям, но потом выскочил на шоссе. Перепуганное животное металось по проезжей части, водители едва успевали его объезжать.

В конце концов верблюд спровоцировал ДТП: уходя от столкновения, автомобиль УАЗ "Патриот" выехал на распределительную полосу. Откуда взялось на дороге редкое для наших мест животное, неизвестно. Судя по красной сбруе, оно сбежало от хозяина – или, как предположили некоторые свидетели, из цирка, передает Тульская служба новостей.