На МКАД фура разбилась в лепешку

На Московской кольцевой автодороге произошло серьезное ДТП. Водитель КамАЗа не справился с управлением, и грузовик на высокой скорости протаранил опору моста, передает Пятый канал.

От сильного удара кабину большегруза смяло в лепешку. Спасателям пришлось извлекать водителя при помощи спецтехники. Он госпитализирован.