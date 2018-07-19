На МКАД фура разбилась в лепешку

На Московской кольцевой автодороге произошло серьезное ДТП. Водитель КамАЗа не справился с управлением, и грузовик на высокой скорости протаранил опору моста, передает Пятый канал.
От сильного удара кабину большегруза смяло в лепешку. Спасателям пришлось извлекать водителя при помощи спецтехники. Он госпитализирован.
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