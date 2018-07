Самые экономичные автомобили 2018 года

Представленные в рейтинге автомобили оснащены бензиновыми двигателями. Перечень победителей опубликовал портал Slash Gear.

В лидеры выбился хетчбэк Toyota Yaris iA. Это фактически трансформированная версия седана Mazda 2. Модель укомплектована 1,5-литровым 107-сильным двигателем и потребляет 6,7 литра топлива в смешанном цикле. Кроме того, владельца порадует широкий набор систем безопасности и мультимедийная система с семидюймовым тачскрином. Обойдется такая машина в 16 тысяч долларов.

Немного дороже стоит автомобиль, занявший вторую сточку рейтинга. Стартовая стоимость Hyundai Elantra Eco – около 20 тысяч долларов. Модель отличает просторный салон, в комплектацию входит помощник водителя, система смены полосы движения, климат-контроль и подогрев передних сидений. В городе машина расходует всего 7,4 литра топлива.

На третьем месте – Honda Fit. Цены на эту модель также начинаются от 16 тысяч долларов. Авто порадует владельца многоугольной камерой заднего вида и встроенной системой Bluetooth. Полуторалитровому двигателю этой модели на преодоление 100 километров дистанции необходимо 5,5 литра горючего.

