Разбивая стереотипы. Тест-драйв Volvo XC60

Автомобиль хорошо зарекомендовал себя за последний год. Присутствие множества дорогих опций и инновационных решений вполне способно составить конкуренцию другим машинам премиум-класса.



Новый Volvo XC60 появился в модельном ряду в середине 2017 года, а в продажу поступил только в начале 2018, но это не помешало ему стать победителем премии World Car of the Year 2018. Он занял пустующую нишу среднеразмерного внедорожника в обновленной линейке автомобилей марки Volvo.

Внешность новинки очень близка в флагманскому XC90, и эта тенденция наблюдается среди всех производителей. Внешне он очень красив, собран и спортивен, отличия от старшего брата не только в размерах, но и некоторых деталях экстерьера, но XC60 на 26 см короче и на 12 ниже. Хотя ощущением простора, и высокой посадкой "шестидесятка" внутри напоминает XC90. По факту отличий внутри салона не много, большинство элементов уменьшено в масштабе, а большая часть деталей абсолютно идентична.

Багажник у XC60 средненький – 505 литров, при сложенных креслах объем пространства возрастает практически в три раза. Места на заднем ряду достаточно для размещения с комфортом высоких пассажиров. Отделка салона выполнена гипоаллергенными материалами, кожей, натуральным деревом и алюминием. В целом все выглядит дорого и качественно.

Все управление идет через большой сенсорный экран. Он у Volvo традиционно вертикальный, такую же компоновку использует и Tesla. Привыкать к нему нужно лишь первые минут пять, дальше все становится естественно и достаточно просто. Не стоит забывать, что доступ к любым функциям доступен посредством голосового управления.

На тест нам досталась машина с двухлитровым дизелем D5 мощностью 235 л.с. и крутящим моментом 480 Нм с довольно скромной полкой от 1750 до 2250 об/мин. А что вы хотели, это же дизель. Но сам мотор отличный, к тому же по "лошадям" хорошо ложится в умеренную налоговую шкалу. На трассе дизель тяговитый, до первой сотни разгоняется за 7,2 сек. С таким мотором особенно заметна шумоизоляция — как было сказано выше, рокота дизеля не слышно вообще, а, главное, нет традиционных вибраций, присущих этому типу двигателя. Полное ощущение, что едешь на "бензине", только с впечатляющей тягой на низах.

Двигатель работает в паре с 8-ступенчатым автоматом, а пневматическая подвеска входит в стандартное оснащение. Предусмотрено три режима движения, меняющих жесткость подвески и высоту кузова. В режиме Eco при скоростях свыше 70 км/ч автомобиль "приседает" на 20 мм для улучшения аэродинамики и снижения расхода топлива. В режиме Dynamic подвеска становится более жесткой, что обеспечивает машине спортивную реакцию. В режиме Off Road дорожный просвет увеличивается на 40 мм.

Отдельно стоит упомянуть системы безопасности, не даром Volvo относят к одним из самых безопасных автомобилей. Система City Safety дополнена функцией автоматического подруливания. Она позволяет избежать лобового столкновения. В паре с ней работает и система мониторинга слепых зон (BLIS), снижая риск столкновения при перестроении. Опционально доступна система полуавтономного вождения Pilot Assist, способная управлять автомобилем при скорости до 130 км/ч. Правда, только на дорогах с читаемой разметкой.

Автомобиль получился прекрасным, с множеством дорогих опций и инновационных решений, но это все сказалось на его цене, хотя она сопоставима с конкурентами, ведь теперь Volvo относит себя к премиум классу, поэтому надо соответствовать.