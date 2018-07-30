Смертельный наезд BMW на пешеходов попал на видео

В столичном поселке Коммунарка произошло жуткое ДТП. BMW на большой скорости протаранил Lexus, после столкновения немецкую машину отбросило на тротуар. Под колеса BMW попали три человека. Один из пострадавших скончался на месте, двоих с серьезными травмами госпитализировали вертолетом, передает РЕН ТВ.
Момент наезда на пешеходов попал в объективы камер видеонаблюдения.
Последствия трагедии сняли очевидцы. На кадрах медики оказывают пострадавшим помощь.
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