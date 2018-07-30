Елизавета II избавляется от уникального лимузина за 164 миллиона
Аукционный дом Bonhams сообщил о торгах, которые состоятся а сентябре 2018 года. Одним из самых ценных лотов станет ретро-лимузин Rolls-Royce Phantom четвертого поколения.
Шикарный автомобиль примечателен тем, что британский производитель выпустил всего 18 таких моделей исключительно для нужд королевской семьи. Аналогичный автомобиль был замечен на свадебной церемонии Меган Маркл и принца Гарри в мае.
Стоит отметить, что Rolls-Royce Phantom имеет большие окна и высокие сидения, что является обязательным для королевского автопарка. В задней части салона установлен дополнительный осветитель для монарха, передает издание Motors.
Представители Bonhams, в свою очередь, отметили, что автомобиль является жемчужиной гаража аукционного дома. В связи с этим его стартовая цена составляет почти 165 миллионов рублей.
Более того, на торги выставили и другие модели Rolls-Royce, включая Phantom VI Limousin 1979 года выпуска, на котором к месту брачной церемонии везли Кейт Миддлтон и принца Уильяма. Также Елизавета II "пустила на молоток" Centenary Silver Spur Saloon, находившийся в распоряжении принцессы Дианы.
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