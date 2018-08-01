Рассеянному Смолову простили ДТП в Краснодаре

Появились подробности аварии, произошедшей с известным футболистом на Ставропольской улице в ночь на 1 августа. Оказалось, что сотрудники ГИБДД не оформили ДТП с BMW.

Федор Смолов на автомобиле стоимостью девять миллионов рублей влетел в металлическое ограждение в самом центре города. При этом ни разбитая машина форварда сборной России и "Краснодара", ни сломанный забор, ни разбросанные на дороге детали в фокус внимания сотрудников ГИБДД, судя по всему, не попали.

Спорткар получил серьезные повреждения: крылья и двери – всмятку. К счастью, никто не пострадал. После аварии Смолов самостоятельно вышел из машины и уехал с места аварии, а BMW позднее забрал эвакуатор. Однако оказалось, что ДТП нет ни в одном протоколе, передает Telegram-канал Mash.

Теперь в этой истории предстоит разобраться краснодарским полицейским. "По поступившей информации о дорожно-транспортном происшествии в Краснодаре с участием дорогостоящей иномарки проводится проверка", – цитирует представителя пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю интернет-портал "Кубанские новости".

В свою очередь директор городского департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов заявил, что если спортсмена признают виновником аварии, он обязан будет заплатить за поврежденные ограждения. По его словам, ремонт на участке еще не начался, сообщает сайт "Комсомольская правда".

Отметим, Федор Смолов не впервые нарушает ПДД. Футболист регулярно получает штрафы с камер контроля скорости и не всегда вовремя их оплачивает. С марта по май 2015 года футболист трижды попался на превышении скорости – дважды в Екатеринбурге и один раз в Московской области. Но на сегодняшний день просроченных долгов перед государством у Смолова нет. Известно, что в гараже у форварда – эксклюзивный Lamborghini Aventador стоимостью в 30 миллионов рублей, а также был Porsche 911.