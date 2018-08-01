Лучший финт в карьере: Смолов исчез после автокатастрофы

Появились подробности ДТП с известным футболистом в ночь на 1 августа в Краснодаре. Федора Смолова, находившегося за рулем BMW, могут лишить водительских прав.

По данным полиции, форвард сборной России и "Краснодара" не стал вызывать ГИБДД на место аварии. Тем самым спортсмен грубо нарушил закон, что грозит ему лишением удостоверения.

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Стало известно, что Смолов спокойно оставил разбитый автомобиль за девять миллионов рублей на дороге, вызвал эвакуатор и ушел, передает Telegram-канал Mash. Такое неспортивное поведение уже назвали "лучшим финтом" Федора в карьере.

Примечательно, но до сих пор виновник ДТП в центре Краснодара не вышел ни с кем на связь. Во всяком случае, его официально разыскивает местная полиция.

Напомним, иномарка на большой скорости попала в аварию на Ставропольской улице, повредив металлическое ограждение. Спорткар получил серьезные повреждения: крылья и двери – всмятку. К счастью, никто не пострадал. Стражи порядка проводят проверку по факту ДТП.

Как писали Dni.Ru, Федор Смолов не впервые нарушает ПДД. Футболист регулярно получает штрафы с камер контроля скорости и не всегда вовремя их оплачивает. Однако на сегодняшний день просроченных долгов перед государством у Смолова нет.