Как убивают российские дороги

В своем недавнем послании Федеральному собранию президент Владимир Путин поставил задачу в ближайшие годы удвоить расходы на автомобильные дороги, направив на эти цели колоссальную сумму – более 11 триллионов рублей. Реализация масштабной программы невозможна без эффективно работающей системы контроля в транспортной сфере. Эксперты отрасли между тем бьют тревогу: по стране продолжает колесить транспорт, загрузка которого превышает установленные законодательством нормативы. Такая практика, подчеркивают они, не только негативно сказывается на качестве дорожного полотна, но и угрожает другим участникам автомобильного движения.



Что по нормативам



Допустимая масса транспортных средств в России регулируется постановлением правительства "Об утверждении Правил перевозок грузов автомобильным транспортом", сокращенно – ППГАТ. В приложениях 1 и 2 документа определен максимально возможный нормативный вес транспортного средства, а также указана приемлемая нагрузка на ось автомобиля в зависимости от типа транспортного средства. Так, максимальный вес пятиосного автопоезда не может превышать 40 тонн, шестиосного – 44.

О весовых показателях большегрузного транспорта упомянуто и в Правилах дорожного движения. Пункт 23.1 гласит: "Масса перевозимого груза и распределение нагрузки по осям не должны превышать величин, установленных предприятием-изготовителем для данного транспортного средства".

Для контроля веса колесящих по стране грузовых автомобилей на дорогах устанавливаются габаритно-весовые посты. Массу транспортного средства с помощью специальной процедуры взвешивания определяют инспектора, подчиняющиеся Межрегиональному управлению государственного автодорожного надзора (МУГАДН), входящему в структуру Госавтонадзора.





При выявлении нарушения выносится постановление о привлечении к административной ответственности. Наказание определяются статьей 12.21.1 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП). Размер штрафов для юридических лиц варьируется от 100 до 500 тысяч рублей, а вот для физических лиц и индивидуальных предпринимателей их суммы гораздо меньше, и редко превышают несколько тысяч рублей. На первый взгляд все хорошо: законодательство четко определяет нормы загрузки автомобилей, а надзорные структуры следят за их исполнением.

А как в реальности



При ближайшем рассмотрении благостная картина начинает рассыпаться. Как отмечают участники рынка перевозок зерна, не понаслышке знакомые со сложившейся ситуацией, некоторые недобросовестные водители объезжают посты габаритно-весового контроля, используя не предназначенные для большегрузного транспорта дороги местного значения.

Немало вопросов накопилось у участников отрасли и к самим инспекторам. В частности, отмечают они, нередки случаи, когда на дороги выезжает транспортное средство с общей массой в 70, а то и 80 тонн – двукратное превышение весовых нормативов для пятиосного автопоезда. На условиях анонимности один из игроков рынка рассказал Dni.Ru, что зачастую водители заранее закладывают сумму штрафов в стоимость транспортных операций.

Стремясь минимизировать расходы, недобросовестные участники отрасли регистрируются в качестве индивидуальных предпринимателей. По закону ИП несет ответственность за перегруз транспорта как физическое, а не юридическое лицо, а значит, суммы штрафа для них гораздо меньше – в среднем это около пяти тысяч рублей.

Заинтересованы в таком положении дел прежде всего грузовладельцы, которые, загрузив по максимуму транспортное средство и тем самым минимизировав расходы на транспортировку груза, получают конкурентное преимущество перед добросовестными перевозчиками. Парадоксально, но те, кто старается играть по правилам, в итоге теряют заказчиков, не имея возможности конкурировать по стоимости своих услуг с ушлыми "махинаторами".

Дошло до того, что в многочисленных объявлениях на тематических сайтах заранее, открытым текстом начали указывать объемы перевозок с перегрузом. Более того, сокрушаются участники отрасли, в продажу стали поступать транспортные средства, которые изначально рассчитаны на перевозки с превышением весовых нормативов. Вряд ли производители не понимают, что реализуют оборудование, не соответствующее российскому законодательству. Перевозчики же, по всей видимости, действуют на свой страх и риск, надеясь на традиционное русское авось.

В недрах терминала

О масштабах бедствия позволяют судить данные отгрузок зерна на одном из крупнейших российских зерновых терминалов – Новороссийском (НТЗ). В месяц этот гигант может принимать до пятисот тысяч тонн сырья. Судя по информации с официального сайта, терминал рассчитан на прибытие 292 машин в сутки.

В распоряжении редакции оказалась предоставленная одним из игроков отрасли информация по отгрузкам зерна на Новороссийском зерновом терминале за период с первого июля 2017 года по 26 июня 2018 года, а также с девятого по 16 июля нынешнего года. Судя по этим данным, структурированным в виде таблиц, в пределах нормы по загрузке транспортных средств находится лишь небольшая часть компаний, тогда как значительное их количество перевозит сырье с нарушениями.

"Терминалы являются конечным пунктом маршрута, они без проблем принимают транспортные средства с перегрузом, не обращая на него никакого внимания. К сожалению, законодательством их ответственность никак не предусмотрена", – рассказал в беседе с корреспондентом Dni.Ru участник рынка.





Здесь необходимо отметить, что средний непереоборудованный грузовик весит 14 тонн, плюс пара тонн может быть установлена на бортах в качестве усиления. Получаем 16 тонн. Для того, чтобы укладываться в норматив 40 тонн масса самого груза не должна превышать 24-26 тонн. Допустимая погрешность для пятиосного транспортного средства – 200 килограммов.

Судя по данным с НЗТ в промежутке с 9 по 16 июля 2018 года, в терминале разгрузилось 1741 транспортное средство с общим весом более 63525 тонн. Путем нехитрых вычислений получаем среднюю массу груза – 36,5 тонн. Превышение – более чем на 10 тонн. Почти такой же средний перегруз наблюдается по данным с июля прошлого года по конец июня нынешнего – 34,21 тонна груза в среднем на транспортное средство. При этом есть те, кто умудряется превышать норматив в два раза. В таком случае получается, что вес транспортного средства составляет порядка 55 тонн.









Убитые дороги

Перегруз грузового транспорта крайне негативно сказывается на качестве дорожного полотна. А это уже входит в прямое противоречие с президентским указом от мая этого года о национальных целях и стратегических задачах России до 2024 года. Помимо прочего, документ предусматривает снижение количества перегруженных федеральных и региональных дорог, сокращение в два раза количества дорожно-транспортных происшествий и аварийных участков.

Но у недобросовестных участников рынка зерновых перевозок, кажется, свои реалии и "законы". Транспорт, работающий в режиме перегрузки, не только разрушает дорожное покрытие, но и создает угрозы безопасности дорожного движения, отмечают эксперты.

Заместитель главного редактора журнала "За рулем" Игорь Моржаретто отметил, что современные российские дороги рассчитаны на определенную максимальную нагрузку на ось, но и у них есть запас прочности. "Если машина перегружена в два раза, то пропорционально возрастает нагрузка на дорожное полотно, что рано или поздно приводит к ухудшению качества покрытия, возникает колея. К примеру, сейчас на трассе "Дон" вынуждены ремонтировать несколько мостов, и это в разгар летнего сезона", – рассказал специалист в беседе с корреспондентом Dni.Ru, подчеркнув, что издержки несет бюджет, которому приходится тратиться на ремонт дорог.

Кроме того, отметил Моржаретто, у перегруженного транспорта длиннее тормозной путь, что может привести к возникновению аварийных ситуаций. "Тормозные усилия рассчитаны на один вес, а тут совершенно другой, в итоге машине тяжелее останавливаться", – пояснил эксперт.

С Моржаретто согласен директор по развитию бизнеса АО "Группа Т-1" Игорь Хереш. "Как правило, в регионах большой проблемой является именно "серые" и "черные" большегрузы, которые перевозят зерно, древесину и прочие грузы с существенными нарушениями. Попытки перевезти побольше обходятся региональному бюджету в значительную “копеечку”. Ущерб, который наносит перегруженная техника – колоссальный. Это миллиарды рублей в год из бюджета региона", – сокрушается специалист. По его словам, бывали случаи, когда отлетевшее от перегрузки колесо с огромной скоростью влетало в другую машину.

Проверяй и проверяй

Действующее законодательство предоставляет государственным контрольным и надзорным органам серьезные полномочия по выявлению и пресечению указанных правонарушений. Однако участники рынка утверждают: надзор за недобросовестными перевозчиками в его нынешнем виде не дает желаемого эффекта.

В начале июля этого года при помощи игроков отрасли был составлен депутатский запрос в Генеральную прокуратуру с требованием разобраться в ситуации. Предприниматели отмечают недостаточный контроль со стороны надзорных органов, в частности, Ространснадзора, Федеральной налоговой службы (ФНС), Россельхознадзора.





В компетенции последнего находятся элеваторы, зерновые терминалы и тому подобная инфраструктура. Налицо недостаточная координация между контролирующими органами для выявления фактов недобросовестного ведения бизнеса, полагает источник Dni.Ru в отрасли, знающий о ситуации на рынке зерновых перевозок Южного федерального округа.

По его словам, обращение в Генпрокуратуру было отправлено уже более месяца назад. За это время были лишь поставлены весы на въезде в один из крупнейших экспортных центров России – город Азов. Принятые во исполнение депутатского запроса меры явно недостаточны для улучшения ситуации, посетовал участник отрасли.

Что делать?

По мнению игроков рынка, вывести на чистую воду недобросовестных перевозчиков поможет изучение компетентными органами товарно-транспортных накладных (ТТН). "Нужно изымать их где угодно – в месте погрузки, у транспортного предприятия, у заказчика, но лучше всего это делать на терминале. Все очень просто: достаточно просто проверить экспортные цифры за последние три года", – сказал участник отрасли.

По его словам, масштабы нарушений таковы, что оштрафовать перевозчиков по итогам изучения товарно-транспортных накладных можно будет в массовом порядке, хотя бы на ту незначительную сумму, которая предусмотрена для ИП. "Есть огромное количество следов, которые они оставляют после перевозки. Если пятиосная машина перевезла 50 тонн, то здесь все понятно. Более того, можно выявить схемы компаний-однодневок в отрасли. И не надо везде ставить пункты весового-габаритного контроля, надеясь, что таким образом удастся предотвратить нарушения", – делит рецептом наведения порядка игрок рынка.

Соль ситуации, подчеркнул он, также в непропорциональности санкций за нарушения: юридические лица подвергаются штрафам в сотни тысяч рублей, тогда как физическое лицо отделывается несколькими тысячами, а зачастую и вовсе смешными для такой крупной отрасли деньгами – 1-1,5 тысячи. "Необходимо уравнять штрафы для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Компании платят в десятки раз больше. Это приводит к тому, что крупные игроки на рынке не могут существовать в принципе, поскольку находятся в неравных условиях с ИП", – подчеркнул участник отрасли.

Задача национальной важности



Рабочая версия национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" содержит положение об увеличении выделяемой на содержание региональных дорог доли средств до 50%. В минтрансе считают необходимым уже в следующем году оплатить из федерального бюджета 30% затрат на ремонт дорог местного значения, а затем постепенно увеличить долю до 50% к 2024 году. В Росстате между тем приводят неутешительную статистику: протяженность дорог в стране превышает 500 тысяч километров, но нормативам соответствует чуть больше половины – 52,2%.





Федеральное финансирование, конечно, позволит решить проблему с экономией на качестве ремонта, но вот нагрузка на бюджет может составить сотни миллиардов долларов. А продолжающие колесить по стране тысячи перегруженных транспортных средств в то же время продолжат убивать наши дороги, сводя на нет эффект от щедрых вливаний из государственного бюджета.

В итоге дороги, которые будут отремонтированы или построены за сотни миллиардов долларов очень скоро рискуют прийти в негодность. Для России с ее огромными пространствами и непростыми климатическими условиями связность отдельных территорий является вопросом национальной безопасности, гарантией выживания и сохранения в нынешних границах.

Наведение порядка в сфере транспортных перевозок также поможет уменьшить количество дорожно-транспортных происшествий, снизить смертность на дорогах. Страшная статистика: только за первые шесть месяцев этого года в результате ДТП погибли около семи тысяч человек, ранения получили 88 тысяч.

Таким образом, борьба с недобросовестными перевозчиками становится задачей национальной важности, необходимым условием стабильного развития страны в целом и ее регионов в отдельности, повышения качества жизни и улучшения делового климата в стране. Именно эти задачи поставил президент в послании Федеральному собранию.

