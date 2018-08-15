Разбившуюся в ДТП фигуристку сняли на видео

Известная российская фигуристка попала в больницу после жуткого ДТП. Видео со спортсменкой опубликовал телеканал "РЕН ТВ". Медики диагностировали у нее сотрясение головного мозга и травму шейного отдела позвоночника, передает EG.Ru. Фигуристка призналась, что сейчас чувствует себя гораздо лучше.

Напомним, ДТП произошло 13 августа в Москве. На перекрестке в машину спортсменки врезалась маршрутка.От медицинской помощи она отказалась и даже смогла провести тренировку, однако затем все же обратилась за помощью врачей, так как почувствовала недомогание, боль и головокружение.