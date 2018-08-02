МКАД парализовало в час пик из-за аварий

На восточном участке МКАД утром 2 августа образовалась огромная пробка. Причиной стали несколько аварий и дорожные работы. Протяженность затора составляет порядка десяти километров.

Одно из столкновений произошло на 101-м километре трассы. Водитель такси на большой скорости протаранил джип, передает телеканал "360". Пострадал один человек. На месте случившегося работают правоохранители.