В Казани легковушка протаранила автобус с пассажирами

На улице Сахарова в Советском районе Казани автомобиль LADA Granta врезался в автобус 31 маршрута, передает портал inkazan.ru. В результате ДТП водитель отечественной легковушки был доставлен в больницу со множественными переломами позвоночника. В автобусе находились 20 пассажиров – им госпитализация не потребовалась.